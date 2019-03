Kåret til «verdens råeste finanskvinne»

MANDAL: Tiril Flørnes Støle er datter av mandalitten og milliardæren Svein Støle, som er eneeier av Pareto AS og Norges nest rikeste mann med en ligningsformue på 7,2 milliarder kroner.

Farens filosofi

I en e-post til Dagens Næringsliv skriver faren: «Jeg er stolt av Tiril. Hun jobber målbevisst og hardt.»

Til Dagens Næringsliv sier Flørnes Støle at hun har holdt på farens filosofi:

– Pappa er veldig fan av Warren Buffett og det at man skal ha et langsiktig perspektiv i aksjeinvesteringer. Han er ikke trader eller spekulerer i aksjer for å tjene penger raskt, sier hun til avisen fra et ferieopphold i New York.

Martinsen, Jarle

Konkurransen

Konkurransen skjer i regi av rådgivningsselskapet EY (Ernst og Young). Prisen ble delt ut i London onsdag og heter «Corporate Finance Woman of the Year 2019». Det er handelshøyskolen i Bergen (NHH) som har oversatt navnet til «verdens råeste finanskvinne».

– Å være en del av denne konkurransen har gitt meg nye erfaringer og muligheten til å utvikle innsikt og ferdigheter innen området transaksjoner og de mulighetene som ligger her. Gjennom å jobbe med et reelt kundecase fikk jeg se hva jeg selv kan tilføre i et fremtidig teamarbeid. Det var tilfredsstillende å se hvordan egne teoretiske kunnskaper og tekniske ferdigheter kunne brukes, og å se i praksis hvordan forhandlings- og kommunikasjonsevner kunne bidra til å løse komplekse problemer for kunden, sier hun i en pressemelding fra EY.

Usedvanlig talent

Steve Krouskos, EY Global Vice Chair for Transaction Advisory Services, karakteriserer Flørnes Støle i pressemeldingen som et usedvanlig talent og en verdig vinner av årets konkurranse.

– Hun har alle de grunnleggende egenskapene som skal til for å skape seg en vellykket karriere innen corporate finance og fusjoner og oppkjøp. Hun har sterke lederegenskaper, opptrer effektivt i team og er i stand til å samarbeide og kommunisere klart og overbevisende.

Prisen for å vinne konkurransen er et 30-dages intensivt internship ved flere EY-kontorer.