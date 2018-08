Sjelden skapning funnet på strand i Farsund

Det som skulle bli en hverdagslig tur på Einarsneset i Farsund, ble fort en oppdagelsesferd for Siw Tronsvang og venninnen da de så noe fremmed i vannkanten. - Begge skjønte at det ikke hørte hjemme her, sier Tronsvang.