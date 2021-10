HRS og politi ber om hjelp: Har mistet kontakt med mulig havarist

RISØR: – En person i en båt meldte at han hadde fått motorstopp, og siden har vi ikke fått kontakt. Vi søker på sjø og på land, og har ikke funnet båten, sier redningsleder Per Hognaland i HRS klokka 14.15.

Hovedredningssentralen i Sør Norge meldte klokka 13.22 at de hadde fått melding om drivende fritidsbåt utenfor Risør.

– Vi vet ikke om personen har fått hjelp til å komme seg til land, eller om båten er i drift, sier redningsleder Hognaland.

Klokka 14.55 melder politiet i Agder på Twitter:

– Dersom det er fritidsfiskere eller andre publikum på sjøen, på strekningen Tvedestrand-Risør, som i dag har hjulpet noen som har hatt problemer med båten, kontakt politiet på tlf. 02800.

Fortsatt søk

Det pågår fortsatt søk like før klokka 15.00, og Hovedredningssentralen koordinerer søket med redningsskøyter, redningshelikopter, luftambulanse og kall til alle båter i området med Kystradio Sør. - Tips fra publikum og hummerfiskere tas imot med takk. Søket pågår med støtte fra Redningsselskapet, Redningshelikopter, Kystradioen og Politiet. Fortsatt uavklart situasjon, melder HRS på Twitter klokka 14.30.

Uavklart situasjon

Klokka 13.30 uttalte redningsleder Cecilie Sørensen i HRS: - Det er en uavklart situasjon, og vi vet veldig lite. Kommunikasjonen med havaristen er brutt, og vi vet ikke hvem som eier båten. Vi leter nå etter en mulig båt i drift, sa Sørensen.

Redningsskøyta "Inge Steensland" er på søk i området.

– Vi søker etter en båt med en person ombord. Det er et stort område vi leter i, og det er veldig krevende og uvisst, sier Håvard Vedvik. Sporingen på nettstedet Marinetraffic at redningsskøyta har søkt gjennom store områder fra skjærgården utenfor Risør mot Tvedestrand de siste par timene. Ved 15–30 tiden var redningsskøyta like ved Sandøya i Tvedestrands-skjærgården.