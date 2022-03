FLEKKEFJORD: – Selv om jeg det siste halvåret har fortalt mye i intervjuer i aviser, ukebladet og på riksdekkende fjernsyn, har jeg gruet meg til dette. Det er noe annet å stå her og blottlegge meg ansikt til ansikt med folk jeg har vokst opp med og kjenner, sier Bente Birkeland.

Lørdag hadde den tidligere hotelldirektøren og fylkespolitikeren Bente Birkeland booket storsalen i kulturhuset i Flekkefjord for å fortelle om sitt fall og veien tilbake. Fra å være en ressurssterk politiker, hotelldirektør og ha egen forretning ble hun rusavhengig av medikamentene hun fikk foreskrevet av legen sin for ryggsmerter.

52-åringen klarte ikke å holde tårene tilbake da hun fortalte at den sterke medisineringen hadde frarøvet henne fire år av livet. Hun uttrykte likevel stor glede over faktisk å være i live.

– Jeg trodde jeg skulle klare å holde følelsene i sjakk, men det er ikke lett her i hjembyen, sa hun etter at foredraget i kulturhuset var ferdig.

15 ganger i døgnet

På det meste tok flekkefjordskvinnen smertelindrende medikamenter 15 ganger i løpet av et døgn. Da en rusbehandlingsinstitusjon ble kontaktet stod hun på 11.000 milligram av det morfinlignende stoffet oksykodon per døgn, samt 500 milligram av det beroligende medikamentet Sobril. Dette er så høye doser at rusbehandlingsinstitusjonen stilt spørsmål ved om Bente Birkeland virkelig kunne ha tatt alt selv.

Bente Birkeland forteller at det gikk lang tid før hun innså at hun var blitt avhengig av legemidlene, og at disse gjorde mer skade enn nytte. Da hun ikke lenger klarte jobben som hotelldirektør eller oppgavene som fulgte med å være politiker, skyldte hun på ryggplagene. De var reelle nok, men det var de stadig større morfindosene som gjorde at hun ikke klarte å henge med.

Bente Birkeland ble valgt inn Vest-Agder fylkesting for Høyre og satt i en rekke politiske utvalg. Hun var direktør for Maritim hotell i Flekkefjord og Farsund Fjordhotell og nestleder i NHO Reiseliv for Agder og Telemark.

Sovnet i butikken

– Jeg opplevde flere ganger å sovne hos frisøren. Jeg forsvant midt i samtaler. I klesbutikken begynte jeg å ta gale beslutninger. Da kunder ved et par anledninger fant meg sovende i butikken forstod jeg at det ikke gikk lenger. Dette var starten på den lange veien tilbake med nedtrapping av medisinering og sju uker på avrusningsklinikk. Der møtte jeg det jeg da oppfattet som hardbarkede narkomane, men som faktisk brukte mindre rusmidler enn det jeg hadde gjort.

– Det er uvirkelig å stå her å fortelle at jeg ble Norges verste morfinist. Jeg som alltid har vært sterk motstander av illegale rusmidler. Jeg følte skam for å vise meg ute, og var livredd for at naboer skulle se at hjemmesykepleien leverte bæreposer med tabletter på døra.

– Jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg, men ønsker å fortelle min historie for å motivere andre til aldri å gi opp. At jeg har klart å reise meg viser at det er mulig samme hvor håpløst alt ser ut, sier 52-åringen.

UiA-studenten Ida S. Mo fremførte sangen «I am a fighter» som hun har skrevet på oppdrag for Bente Birkeland. Foto: Torbjørn Witzøe

Foredragsturné

Til høsten planlegger Bente Birkeland å dele historien sin med flere, og har planer om en foredragsturné. Til denne har hun fått vokalist og låtskriver Ida S. Mo fra Lærdal i Sogn til å skrive en sang. Den 29 år gamle artisten som for tiden studerer ved UiA, fremførte selv sangen under foredraget i kulturhuset i Flekkefjord på lørdag.

«I am a fighter» kommer snart ut som singel, og kan da bli å høre på musikkstrømmetjenesten Spotify.

Før høstens turné skal Bente Birkeland skrive ferdig boken om sin vei tilbake. Den kommer ut på Bokhuset Forlag.

Erstatningssak

Som det går fram av intervjuet med Bente Birkeland i Fædrelandsvennen i fjor høst, ble hun tilkjent 200.000 kroner i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Bente Birkeland har gjennom sin advokat anket vedtaket inn for Pasientskadeerstatningsnemda, og har også signalisert at det kan bli aktuelt å bringe saken inn for retten.

Bente Birkeland mener erstatningsbeløpet er altfor lite, og viser til at hun måtte slutte i en godt betalt jobb, senere måtte avvikle klesbutikken sin og har blitt uføretrygdet.