ENGLAND/AGDER: – Vi hadde liksom snakket om å gifte oss. Jeg hadde ikke turt å gjøre dette hvis ikke jeg hadde vært rimelig sikker på at svaret ville bli ja, sier Ellingsen til Fædrelandsvennen.

Det var TV2 som omtalte saken først.

Lørdag hadde Ellingsen, som bor i Birkeland tatt med seg kjæresten Susann Tetli på fotballkamp i England mellom Leeds United og Southampton.

Bilde på storskjerm

I pausen kom paret i sentrum for både tilskuerne og millioner av tv-seere da et bilde av dem ble rullet ut på stadionskjermen på Elland Road, og med teksten «Vil du gifte deg med meg?».

Tv-bildene viser at en sjokkert Tetli tok seg en pause før hun tydeligvis ga sørlendingen et klart ja, og til stor applaus fra de over 35.000 fremmøtte tilskuerne.

Her har Geir Atle Ellingsen har nettopp fridd til Susanne Tetli, midt blant Leeds-supporterne. Foto: Skjermdump fra TV2

Ellingsen forteller at det spesielle frieriet hadde vært planlagt en god stund.

– Rettere sagt så hadde jeg planlagt å fri på denne turen til Leeds, og så kom jeg på en idé om å fri på fotballkampen. Det fikk jeg hjelp til av den skandinaviske supporterklubben til Leeds, sier Ellingsen, som innrømmer at nervene var i høyspenn da det nærmet seg.

Nervøs før frieriet

Det vordende ekteparet utenfor Leeds´hjemmebane Elland Roald. Foto: Privat

– Da vi satt en loungen på stadion før kampen mente Susann jeg var så stille og rar. Jeg fikk henne til å tro at det var fordi vi skulle se Leeds spille, laget jeg har støttet til 1990. Heldigvis kunne jeg bruke det som skalkeskjul, ler sørlendingen på telefon fra England.

Han innrømmer at det har blitt vel mye oppmerksomhet det siste døgnet.

– Vi visste at folk på stadion ville få med seg dette, men tenkte ikke på at det kom til å bli vist på tv også. Telefonen har dirret siden frieriet, og Susann synes nok det er nok oppmerksomhet nå. For henne hadde det nok vært like fint om jeg hadde fridd til midt i skogen, men selve frieriet er en stor happening for oss begge, sier han.

Tema i fotballstudioet

Geir Atle Ellingsen og Susanne Tetli har vært i begivenhetens sentrum denne helgen. Foto: Privat

Frieriet ble til og med et tema i TV2s studio etter kampen.

– Det hadde jeg hadde aldri turt, mente Erik Thorstvedt, landslagets gamle keeper-kjempe og Tv-kanalens fotballekspert, om stuntet.

– Når blir det bryllup da?

– Det er ikke helt bestemt, i løpet av et par år, sier Geir Atle Ellingsen.

Selve kampen endte for øvrig 1–1.