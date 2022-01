Kvadraturen videregående har satset på høyteknologiske investeringer for å lokke til seg flere helsefag-elever. Guttene på skolen jubler over mer praktiske oppgaver.

Helse- og oppvekstfag er den nest mest populære linjene på videregående i Agder, men antall gutter som søker på dette er betydelig lavere enn jenter.

I Agder i fjor var det 1687 jenter og 350 gutter på helsefag.

Førsteklassingene Jens Herland Kristiansen, Sajjad Alaa Hussein og Thor Even Gyberg er klare på at det er det praktiske som engasjerer mest på helsefag.

– Når vi kan gjøre mer praktisk og litt mindre teoretisk, så er det veldig deilig hvis man allerede er lei av skole og heller vil prøve noe nytt, sier Gyberg.

– Vi lærer jo mye mer når vi er ute i praksis. Det skjer noe nytt hver gang vi er ute i yrket. Det er jo det som er gøy, istedenfor å bare gjøre det samme om og om igjen, utdyper Kristiansen.

Beate Fjellestad og Cecilie Gitmark viser fram «leiligheten» og dukken «Nursing Anne» som elevene bruker for å lære seg hvordan man behandler pasienter. Foto: Jacob J. Buchard

Så nær virkeligheten som mulig

Avdelingsleder for Helse- og oppvekstfag VG1, Beate Fjellestad, og assisterende rektor Cecilie Gitmark viser engasjert og ivrig frem investeringene skolen har gjort, som nå brukes i undervisningen.

Inne i «leiligheten» er det iscenesatt et rom som inneholder apparater en finner i sykestuene på sykehjem og omsorgshjem. Rommet ligner arbeidsplassen mange av elevene muligens ender opp i.

– Vi bestemte oss for noen år siden at vi skal være størst på helseteknologi av de videregående skolene. Vi bestemte oss for at vi ville gi elevene en praktisk tilnærming til pasienten på et vis, forteller Gitmark.

Kvadraturen VGS har investert i en dukke kalt «nursing Anne». Dette er en høyteknologisk dukke som gir elevene muligheten til prøve seg på noe som er så nær virkeligheten som det går an. Beate Fjellestad mener at denne dukken er god å ha for elevene hvis de opplever ting i praksis som de har behov for å lære mer om.

– Du skal ut og være noe for noen andre, og du er 16 år. Det er litt tøft, ser vi. Da tenker vi at dette tilbudet med teknologien er en god mulighet for å bli tryggere, forteller Fjellestad.

Den skjeve kjønnsbalansen

Guttene mener det finnes gode årsaker til å utdanne seg innen helse, og håper flere gutter vurderer helse- og oppvekstfag i framtiden.

– Generelt så mener jeg at man burde velge helsefag, fordi det er mye mer praksis og du gjør mye mer ting som du har bruk for i framtiden din. Hvis man er skolelei så burde man velge en vei som dette, sier Hussein.

Guttene mener helsefag nærmest gir dem jobbgaranti, siden menn er sterkt ønsket i denne sektoren.

– Det skader ikke med en eller to flere menn, men det skader med en eller to færre, sier Hussein.

Gutter kan også være gode omsorgspersoner. Jens Herlandsen Kristiansen (til venstre) og Sajjad Alaa Hussein (til høyre) tar en high five etter å løftet «Nursing Anne» fra rullestolen og over i sykesenga. Foto: Jacob J. Buchard

Linje VG1 søkere Studiespes 1288 Helse- og oppvekstfag 753 Idrettsfag 398 Teknologi- og industrifag 389 Bygg- og anleggsteknikk 375 Elektro og datateknologi 295 Salg, service og reiseliv 127 Informasjonsteknologi og medieproduksjon 125 Medier og kommunikasjon 114 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 90 Musikk, dans og drama 90 Restaurant- og matfag 86 Kunst, design og arkitektur 83 Naturbruk 68 Håndverk, design og produktutvikling 9 Service og samferdsel 1

Statistikk om Helse- og oppvekstfag, Agder 2021 Helse- og oppvekstfag er den nest mest søkte linja på videregående skoler i Agder. 2037 elever går på helsefag i Agder. 1687 jenter og 350 gutter Totalt kom det 753 søknader til Helse- og oppvekstfag VG1. 648 jenter og 105 gutter Kilde: Udir.no

