I sin endelige rapport står Miljødirektoratet fast ved at Returaft brøt loven på to punkter. Dermed har selskapet et ansvar for eksplosjonen i sommer.

KRISTIANSAND: Det betyr at Miljødirektoratet ikke har vektlagt Returkraft sine argumenter om faktafeil og feil lovanvendelse fra direktoratet.

Rapporten som kom onsdag er endelig fra direktoratet. Men Returkraft kan klage avgjørelsen inn til Klima- og miljødepartementet.

To avvik

I den foreløpige rapporten som kom i januar, påpekte direktoratet ett avvik og to anmerkninger. Nå er dette ene avviket delt opp og blitt til to avvik «for å tydeliggjøre at det er dreier seg om to ulike forhold», skriver direktoratet.

Det var den foreløpige rapporten som lå til grunn for at administrerende direktør Odd Terje Døvik fikk sparken på dagen fredag 11. mars. Styret mente det var så vesentlig informasjon i rapporten, at styret skulle vært informert umiddelbart. Blant annet på grunn av faren for fremtidig økonomisk ansvar for eksplosjonen.

Ansvar

Hvis avgjørelsen blir stående etter at departementet har behandlet klagen som vil komme fra Returkraft, risikerer selskapet å måtte dele ansvaret for eksplosjonen med Sar AS, som leverte avfallet. Den totale regningen for eksplosjonen er ventet å bli rundt 200 millioner kroner. Nå er det forsikringsselskapet KLP som betaler. Men selskapet har allerede begynt å forberede sak mot den eller de som til sjuende og sist blir holdt ansvarlig for eksplosjonen. Der vil KLP kunne kreve hele eller deler av beløpet tilbakebetalt.

Ingen svar

Fædrelandsvennen har bedt Miljødirektoratet om svar på en rekke spørsmål. Så langt har avisen kun fått til svar at rapporten sannsynligvis er ferdig torsdag.

Returkrafts styreleder Lars Petter Maltby skriver i en foreløpig kommentar at selskapet har sett rapporten.

– Styret og administrasjonen opplever rapporten som mindre kritisk, men vi trenger mer tid for å vurdere den med våre rådgivere, skriver han.

Ikke lovlig mottak

For det første slår Miljødirektoratet fast at Returkraft AS har tatt imot avfall som forbrenningsanlegget ikke hadde lov til å motta.

«Returkraft har ikke tillatelse til å ta imot eksplosjonsfarlig avfall», slår direktoratet enkelt og greit fast.

Når forbrenningsanlegget tok imot de eksplosive stoffene i sommer, uavhengig om de kunne stoppet det eller ikke, så mener direktoratet at det er et brudd på tillatelsen selskapet har til å drive forbrenning.

Dette mener direktoratet er et brudd på forurensningsloven, fordi tillatelsen selskapet driver etter er hjemlet der.

Manglet risikovurdering

Videre mener direktoratet det er et avvik, og følgelig et lovbrudd, at Returkraft AS sine risikovurderinger har mangler.

«Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene» skriver direktoratet, og viser til at dette er hjemlet i internkontrollforskriftens §5 andre ledd nummer 6.

Direktoratet viser til at Returkraft selv opplyser at de ikke har hatt risikovurderinger knyttet til store eksplosjoner i avfallsbunkeren, fordi selskapet i stor grad har forutsatt at de ikke får inn den typen avfall som de ikke har tillatelse til å motta.

Denne vurderingen mener direktoratet blir gal:

«Miljødirektoratet påpeker at det er en risiko for at avfallsanlegg kan motta feildeklarerte avfallstyper, inkludert avfall de ikke har tillatelse til å motta.»

Må sjekke oljeholdig avfall

Samtidig påpeker direktoratet at oljeholdig avfall, som Returkraft skulle motta da det eksploderte i fjor, ofte vil være en blanding av flere forskjellige komponenter som er mer eller mindre flyktige, brennbare og eksplosive.

Konklusjonen til Miljødirektoratet lyder slik:

«Da virksomheten har tillatelse til å ta imot oljeholdig avfall er det forventet at virksomheten har risikovurdert at den kan motta oljeholdig avfall/petroleumsavfall som er mer brennbart/eksplosivt enn den har tillatelse til.»

Anmerkninger

Samtidig opprettholder Miljødirektoratet to anmerkninger som også ble tatt opp i den foreløpige rapporten fra januar. Dette er ikke lovbrudd, men forhold direktoratet mener det er nødvendig å påpeke, og som bedriften må rette seg etter.

For det første at direktoratet mener prøvetakningen av flytende farlig avfall er gjennomført i lavere grad enn Returkrafts interne rutiner tilsier. Det betyr kort sagt at Returkraft må ta flere kontroller i fremtiden.

Dernest at Returkraft med fordel kan varsle Miljødirektoratet hvis det oppstår akutt forurensning. Selv om det formelt er Kystverket som skal følge opp aksjoner mot akutt forurensning.