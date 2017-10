Baneheia-forfatter: – Feil at det ikke belyses noe nytt i saken

– Jeg har vært nervøs for å sitte i Kristiansand og snakke om boka, sa Bjørn Olav Jahr i forbindelse med lanseringen under åpningen av Bjørneboe-dagene i Kristiansand torsdag.

Boken «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet» har de siste dagene skapt stor debatt fordi forfatteren mener Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Boka konkluderer med at det var Jan Helge Andersen som voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia 19. mai 2000.

Under bokbadet på Kristiansand folkebibliotek forklarte Jahr at ingen ville prate med ham da han begynte å arbeide med saken.

– Jeg leste saksdokumenter og kom raskt fram til at det som var spennende med saken, er at det er to historier. Andersen har én og Kristiansen en annen – og det var Andersen som ble trodd, sa forfatteren.

– Det er en unison holdning om at det som er gjort, er riktig, men i denne saken er man veldig forutinntatt. Saken er svært alvorlig, og den vekker sterke følelser. Og det var det Kristiansen ble dømt for: Sterke følelser og Andersens forklaring, fortalte han videre.

Kritikk

Jahr har fått en del kritikk for at det ikke kommer fram noe nytt om den nå 17 år gamle saken i boken hans. Det mener han er feil.

– Jeg har kastet et nytt lys på saken. Jeg har beskrevet de to guttene på godt og vondt og fortalt hvem de egentlig er. Så det er feil at det ikke er noe nytt. Jeg tror for eksempel at det at politiet bearbeidet Andersen til å endre forklaring om hvilken av jentene han drepte, ikke er kjent fra før, sa han.

Vurderer anmeldelse

Jan Helge Andersens mor, Berit Andersen, vurderer å anmelde Jahr etter beskyldningene mot hennes sønn i boka.

– Jeg er så forbanna at jeg ikke engang klarer å lese boka ferdig. Dette må være det største overtrampet som noen gang er begått mot en ikke-kjendis i Norge, sa Berit Andersen til VG onsdag.

Andersen og Kristiansen ble i 2002 dømt til henholdsvis 19 års fengsel og 21 års forvaring.

I og med at Andersen tilsto, fikk han en strafferabatt på to år og unngikk forvaringsdom. Han ble løslatt på prøve i 2016.

Kristiansen nekter for å ha noe med drapene å gjøre og har gjentatte ganger bedt om at saken blir gjenopptatt uten å få medhold. I juli i år ba han for sjette gang om at saken blir gjenopptatt. Han soner fortsatt på Ila fengsel og forvaringsanstalt.