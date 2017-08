MANDAL: Årsaken er at han ifølge kommunen ikke klarer å etterleve boplikten som er knyttet til leiligheten som ligger på Kastellodden i Mandal sentrum.

Det er avisa Lindesnes som skriver om saken.

Sveaas kjøpte leiligheten i fjor og søkte i samme slengen om utsettelse og fritak for boplikten.

Men både Mandal kommune, landbruksnemnda og Fylkesmannen avslo.

Brukt kun ti døgn

I vår ga han så beskjed om at han ville selge leiligheten dersom ikke boplikten ble droppet for hans vedkommende. Han har også meddelt kommunen at han har nær tilknytning til Mandal gjennom ferier og besøk hos familie.

Sveaas skal bare ha brukt leiligheten i ti døgn, ellers har den stått tom, skriver avisen.

Ingen på visning

Så nå selger han leiligheten. Den er lagt ut for salg for 8,8 millioner kroner, et betydelige beløp til Mandal å være.

Lindesnes skriver at da første visning ble gjort nylig kom det ingen.

– Selger må nok belage seg på litt ventetid, for det kan ta tid å selge en slik leilighet i vårt marked, sier eiendomsmegler Anita Torjussen til avisen.