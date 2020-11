Sirkus­direktør Arild Arnardo er død: – Trist at en så markant skikkelse har gått bort

Arild Arnardo, som i mange år var direktør for Cirkus Arnardo, sovnet stille inn i Lillesand mandag ettermiddag, 78 år gammel.

Arild Arnardo sovnet stille inn i Lillesand mandag ettermiddag, 78 år gammel. Foto: Fridgeir Walderhaug / Cirkus Arnardo / NTB

LILLESAND: Arnardo døde med sine nærmeste rundt seg, opplyser familien i en pressemelding til NTB.

Arild Arnardo var sju år gammel da faren, Arne, i 1949 startet Cirkus Arnardo, og i 1987 tok han og kona Bjørg over driften av Norges eldste sirkus.

Helt fra han var liten gutt fulgte Arild sin far på scener rundt om i landet, der han ble tryllet fram fra kasser. Lønna var karameller som var til overs.

Arild gikk gradene i sirkuset og begynte som teltbygger og sirkusarbeider.

Etter hvert ble han selv artist, og han høstet spesielt gode kritikker for sitt linenummer som lasaron, der linen symboliserte livsveien.

Som eneste nordmann har Arild Arnardo opptrådt på den internasjonale sirkusfestivalen i Monaco to ganger.

Arild og Bjørg Arnardo har stått sammen om driften av Cirkus Arnardo. Sammen ble de tildelt Kongens fortjenstmedalje 16. mars 2015, med påfølgende audiens hos kongen og dronningen på Slottet.

– Tungt og rart

Arild Arnardo etterlater seg kona Bjørg, deres to barn Are og Helen og to barnebarn.

I dag er det sønnen Are som er direktør for Cirkus Arnardo.

– Pappa brukte opp sine siste krefter på å komme seg av lungebetennelsen, og hadde ikke mer å gi. Det er tungt, rart og uvirkelig at han ikke lenger er blant oss, sier Are Arnardo.

Sønnen sier at faren la lista høyt for hvordan sirkus skal drives, og beskriver ham som en bautastein i sirkusmiljøet.

Arild Arnardo tok over driften av Cirkus Arnardo i 1987. Bildet er fra 1998. Foto: Heiko Junge / NTB

Et forbilde

Arild Arnardo har vært et forbilde for flere i det norske sirkusmiljøet.

– Dette var veldig, veldig triste nyheter. Jeg føler med familien, sier Jan-Ketil Smørdal.

Han har de siste 30-årene vært Arnardos konkurrent gjennom sitt eget Cirkus Agora.

Han har bare godord å si om rivalen.

– Jeg var bare en guttunge da Arild Arnardo var et forbilde. Jeg øvde på å balansere på line mellom epletreet og utedoen, og oppsøkte Arnardo for tips. Hver gang de var i nærområdet mitt så jeg på dem. Jeg har fått flere råd og vink, sier Smørdal.

Han sier at rivaliseringen var tøff en stund, men spesielt de siste årene har det vært god tone mellom sirkusene. De har kjempet sammen om felles utfordringer.

– Arild Arnardo var en lun og sindig kar som har gått gradene i sirkuset og hatt alle roller. Det står respekt av det han har gjort, sier Smørdal.

– Vi er stolte av dem

Også i Lillesand kommune mottas beskjeden med sorg.

– Vi i Lillesand har vært så heldige de siste tiårene å ha Arnardo-familien og sirkuset boende i kommunen. Vi er veldig stolte av dem, sier ordfører Einar Holmer-Hoven i Lillesand.

Han forteller at sirkuset har hatt flere lokale opptredener, blant annet under Lillesandsdaene.

– Det har vi satt pris på, sier Holmer-Hoven.

Han sier at selv om Arild Arnardo har vært pensjonist en stund, så har han sett ham i bybildet.

– Det er trist at en så markant skikkelse har gått bort, sier Holmer-Hoven.

