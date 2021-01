Statsministeren i nyttårstalen: – 2020 ble et skikkelig uår

Erna Solberg holdt en nyttårstale om et helt uvanlig år. Solberg kalte det et uår. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Erna Solberg brukte nyttårstalen til å takke folk for innsatsen under koronapandemien og mente det har bidratt til at Norge er at av landene som har klart seg best hittil.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn