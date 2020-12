Mor til Maren Ueland vil møte mødrene til datterens drapsmenn

For to år siden ble Maren Ueland drept på brutalt vis av unge terrorister i Atlasfjellene. Nå vil moren, Irene Ueland, møte andre mødre i Marokko – også mødrene til datterens drapsmenn om det lar seg gjøre. Hun ønsker ikke å fordømme, men å forebygge mot terror.

På graven til Maren Ueland står ingen dato. Moren Irene Ueland vil heller minnes årene hun levde. Foto: Jarle Aasland

På gravsteinen til Maren Ueland ved Time kyrkje står ingen dato – bare signaturen hennes og årene hun levde 1990–2018.

– Det som skjedde akkurat den dagen er så grusomt at vi ikke vil ha den datoen på graven. Maren fikk lov å være her på jorden i de årene, og det er det viktigste. Som mor synes jeg at det er så fælt at jeg ikke ønsker å minnes akkurat den dagen, sier mor Irene Ueland.

To år siden

I dag, 17. desember, er det nøyaktig to år siden Maren Ueland ble funnet drept sammen med sin danske venninne Louisa Vesterager Jespersen.

– Jeg har det vanskeligere utenfor gravplassen. Jeg har tyngre stunder der enn her. Dette er jo egentlig ikke Maren. Det er greit å ha en plass å gå til, ja, og jeg er stolt over gravsteinen. Men Maren blir aldri glemt uansett. Jeg har aldri vært en person som går på graver. Maren er den første jeg går på graven til, sier Irene Ueland.

Selv kommer hun ikke til å gå på graven i dag, men hun vet at søsteren til Maren ønsker å være der og har sørget for at graven er fin.

Gravsteinen er hentet fra gården til Maren Uelands farmor, og kunstnerne Arvid Pettersen og Jens Laland har vært med å plukket ut steinen sammen med foreldrene og søsteren til Maren.

– Steinen skiller seg litt ut, og det gjorde Maren også, sier moren.

Gravsteinen er hentet fra gården til Maren Uelands farmor. Foto: Jarle Aasland

Egen stiftelse

Ett år etter det brutale drapet opprettet hun en egen stiftelse i datterens navn, men korona og egen kreftsykdom har satt mye på vent. Nå er hun kreftfri og klar til å ta stiftelsen flere steg videre med ny visjon og nytt navn. I dag blir ettårsdagen for stiftelsen markert med et eget styremøte, der det nye navnet blir vedtatt: Marengardens fredsskapende stiftelse mor til mor.

Moren ønsker å snu kraften i det bestialske og grusomme som skjedde med Maren Ueland til en positiv kraft med samme styrke.

– Ingen på denne jorda skal måtte oppleve slike ting. Derfor må vi gjøre noe for å forebygge, og det hjelper også i sorgen. Stiftelsen er en stor del av å leve med det grusomme som skjedde, sier Irene Ueland.

Møte med mødre

Et uttalt mål er å møte andre mødre i Marokko for å forebygge terror og fremme forståelse på tvers av kulturer.

– Hvem står nærmeste barna når de er små? Det er jo en mor. Det går ikke an å ta vekk. En mor står alltid nærmest. Båndet fra mor til mor er en urkraft i hele verden, sier Irene Ueland.

På sikt er ønsket å møte mødre i flere land. Hun ønsker også å møte mødre til terrorofre og mødrene til datterens drapsmenn – om det lar seg gjøre.

– I denne saken er det ikke bare meg som er offer. Jeg føler at mødrene til gjerningspersonene også er offer. Jeg tror ingen ønsker at sønnene eller døtrene skal gjøre noe sånt, sier Irene Ueland.

– Hvordan ser du på å møte mødrene til Marens drapsmenn?

– Det vil nok bli et sterkt møte. Men jeg tror uansett at det kan være interessant å møte mødre i en annen kultur for å jobbe mot et felles mål om å forebygge mot terror, fanatisme og ekstremisme. Det tror jeg er et ønske for alle mødre på denne jord. Jeg tror ikke at vi kan fjerne terror, men hvis vi kan gjøre en liten forskjell, er det verdt det, om det så bare er en millimeter.

– Hvorfor er det viktig?

– Da går du til roten av det som skjedde, og jeg regner som sagt med at de også er offer. Jeg drar med et budskap om fred, og det har en verdi i seg selv uansett om det kommer et konkret prosjekt ut av det, sier Irene Ueland.

Jan Harald Steen sitter i styret i stiftelsen og mener også at det vil være viktig å få til møter mellom mødre.

– Det hadde vært veldig sterkt om Irene kan møte mødrene til gjerningspersonene, og første gang jeg hørte om det, tenkte jeg hvordan i all verden skal vi få til det. Men etter at vi har jobbet med dette i stiftelsen, ser jeg at det er realistisk. Jeg tror at det kan gjøre godt både for Irene og arbeidet vårt med stiftelsen, og jeg tror kanskje det er noen i Marokko som også har behov for å snakke. Vi skal ikke ned for å fordømme, vi ønsker å dra ned med et budskap om fred, sier Steen.

Irene Ueland og Jan Harald Steen er med i styret i stiftelsen som nå får navnet Marengardens fredsskapende stiftelse mor til mor. Foto: Jarle Aasland

Egen barnehage

Her i Norge arbeider stiftelsen også med å etablere et pilotprosjekt i en egen Marengarden barnehage, der verdiene til Maren Ueland og stiftelsen skal danne grunnlaget for pedagogikken.

Et mål er å fremme fredsskapende arbeid og mellommenneskelig forståelse på tvers av kulturer. Et annet er å styrke menneskers tilhørighet og fellesskap med naturen.

Turene sammen med Maren i skog og mark er også noe av det moren savner mest. Hun savner også alle de gode samtalene og diskusjonene de hadde både på telefon og på tur. Sammen kunne de også nyte stillheten og sette pris på alt det levende i naturen. Maren ville få flere til å bli kjent med naturen, og på denne måten kjenne på en type omsorg og ansvar for å ta vare på og verdsette den.

Marens livsfilosofi

– Før jeg fikk hund, trodde jeg at vi gikk i naturen bare for å gå, men etter hvert begynte jeg å følge med på hundens atferd. Jeg startet da å legge merke til alt han var oppmerksom på. Jeg hadde glemt å bruke sansene mine, men han lærte meg hvordan jeg kunne aktivere dem. Det som tidligere bare var natur å gå i ble til natur å oppleve og sanse, skrev Maren Ueland om sin livsfilosofi mindre enn 14 dager før hun døde.

Når hun begynte å bruke flere av sansene mer aktivt, begynte hun å se og oppleve mer av naturen og oppdage at hun ikke var alene, men omringet av liv.

– Jeg blir nysgjerrig på livet og kan oppsøke og undersøke det på egne premisser. Det er befriende å vite at jeg ikke trenger å følge med eller være oppdatert på alt som skjer, slik jeg føler når jeg deltar i samfunnet, skrev Maren Ueland.

Telefon fra politiet

For to år siden var Irene Ueland på besøk hos broren til Maren da hun fikk telefon fra søsteren til Maren. En dansk og en norsk turist var funnet drept i Atlasfjellene i Marokko.

– Jeg må bare gå for å ordne noe. Noe har skjedd, sa Irene til broren. Hun kunne ikke vite hvem som var drept. Men kroppen reagerte likevel.

– Jeg ble så kvalm at jeg holdt på å spy. Da jeg gikk de første skrittene over parkeringsplassen til bilen, prøvde jeg å gå sakte, for jeg ville at verden skulle stoppe. Men etter de første skrittene sprang jeg til bilen og ringte politiet. De visste ikke noe, men skulle ringe tilbake. Da de ringte, ba de meg om å kjøre til siden, sier Irene Ueland.

Der og da fikk hun bekreftelsen på at datteren var drept 28 år gammel sammen med sin danske venninne. Fire menn ble seinere dømt for drapet.

For moren Irene var det som skulle vært 30-årsdagen til Maren verre å takle enn ettårsdagen for datoen hun ble drept.

– Det verste for oss var 30-årsdagen til Maren. Den var grusom. At Maren ikke fikk feire dagen sin, var så urettferdig. At de hadde tatt den også fra henne. Den dagen smalt det skikkelig, og jeg var utslått i tre dager etterpå, sier Irene Ueland.

