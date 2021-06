Se sankthans-feiringen på Tangen her

KRISTIANSAND: Kristiansand kommune opplyser på sine nettsider at sankthans-feiringen på Tangen utgår grunnet smittevernhensyn. Området vil bli stengt for publikum, og kun være rettet mot båt-folket.

– Hensikten med sankthans-feiring på Tangen var å gi et tilbud til de som ikke har båt, men i år må vi dessverre gjøre det annerledes. Den tradisjonsrike folkefesten utgår og arrangementet blir dermed hovedsakelig for båtfolket. Denne kvelden sender vi direkte fra Tangen slik at alle kan få muligheten til å få med seg konserten og tenning av sankthansbålet, sier Tore Løvland som er arrangementskoordinator i Kristiansand kommune på egne nettsider.

De som ikke har båt, har to valg. Enten se arrangementet direkte, enten i streamen øverst i denne saken eller på kommunens Facebook-side, eller kjøpe billett til fullriggeren Sørlandet eller MS Maarten som vil ankre opp ved Tangen.

Arrangementet starter kl. 19.30, der bandet Super Trouper vil spille fram mot båltenning kl. 21.00.

– For å unngå ansamlinger av folk kommer vi til å fysisk stenge av Tangen og det vil være vakter tilstede. Vi syns det er veldig trist at vi må gjøre dette, men det er nødvending slik at vi kan ha kontroll slik at det ikke kommer flere folk enn det som er tillatt. Vi oppfordrer dermed folk om å ikke komme til Tangen denne sankthanskvelden, men heller feire hjemme, sier Løvland.