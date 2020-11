Ellevill budkrig på enkel hytte

Hytta som er bygd i 1959 ble solgt for fem millioner kroner. Foto: Torbjørn Witzøe

Den over 60 år gamle hytta uten fast parkering og uten innlagt vann og kloakk ble solgt for 1,75 millioner kroner over takst. Eiendomsmegler er overrasket.

