Snart blir disse trærne fjernet

KRISTIANSAND: – Miljøpartiet De Grønne gråter over at vakre trær forsvinner, men vi bøyer oss over parksjefens klare beskjed om at dette må skje. Vi er blitt lovet dyrt og hellig at det kommer nye blomstrende trær og busker. Det er fryktelig trist, men fagfolkene har talt, sa Marte Ulltveit-Moe i by- og miljøutvalget torsdag.

I løpet av året skal Rådhusgata graves opp ved pågående utskifting av vann- og avløpsledninger i Kvadraturen.

Samtidig er gata planlagt ommøblert i gatebruksplan og vedtatt sykkelhandlingsplan for 2011-2020, for å bli en mer sykkelvennlig gate.

Kristiansand kommune

Ett sykkelfelt hver vei

Rådhusgata mellom Elvegata og Festningsgata er nemlig hovedsykkelforbindelse mellom østre bydeler og sentrum av Kvadraturen.

For ikke å grave mer enn nødvendig, skal prosjektene samkjøres. Da sparer man en god slant skattekroner, og prisen er beregnet til 6,5 millioner kroner.

Nytt er at det skal lages et sykkelfelt på hver side av gata.

– Her deler man sykkelfeltet i to. Det undrer meg at de ikke kjøres sammen, sa Grete Kvelland Skaara (KrF).

– Er de på samme side blir det regnet som gang-/sykkelvei, og syklister må stoppe for all kryssende trafikk. Med ett felt på hver side er det høyreregel, og det blir lettere å komme fram, forklarte avdelingsleder Gro Solås i ingeniørvesenet.

Gata bygges om med 5,5 meters kjørebane og 1,5 meter brede sykkelfelt på hver side. Dermed forsvinner 19 ordinære p-plasser og 13 bosoneplasser langs østsiden av gata.

Arkivfoto

Ikke samme trær

Fortauet mot øst er 2,5 meter bredt, mens det etableres et 3,7–4,2 meter bredt fortau med trær, beplanting og ny gatebelysning på vestsiden.

Spørsmålet er om de karakteristiske, rosa og spektakulære japankirsebærtrærne vender tilbake. Det kan ikke parksjefen love.

– De er litt sarte til å stå i et gateløp, vi må nok velge noen som tåler litt mer. Men vi vil ha noen som blomstrer kraftig, helst i rosa, sier Aase Hørsdal til Fædrelandsvennen.

Posebyen Vel hadde argumentert mot å fjerne parkeringsplasser, og heller lage sykkeltrasé i Tollbodgata.

Men dette er ikke aktuelt, da den er bussgate. Dessuten kommer den nye gang-/sykkelbroa fra Kjøita rett inn i Rådhusgata.