KRISTIANSAND: - Årets første uteis. Mamma tok oss med på sykkeltur fra Gimlevang, fortalte Bobby Eikeland (10) og virkelig storkoste seg på Fiskebrygga sammen med sin bestekompis Sverre Marius Jølstad (9)

Mamma er Helen Eikeland som innrømmet at hun har lengtet etter varmen en stund nå. Vinteren har vært seig.

LES OGSÅ: Bjørgen og Northug klare for Fiskebrygga

Det var et slags vårslepp. Folk tøt fram fra alle innestengte rom. Det var ikke bare krokus som åpnet seg. På uterestaurantene, på strendene og på bryggene slikket folk sol og bare trivdes fredag.

Uleberg, Odd Inge

Odd-Inge Uleberg

– Det er bare så deilig med varmen. Vi har lengtet etter den, sa Britta Lye Damian, som hadde fått hjem venninnen Kaja T. Wivestad fra Wien. (Der var det 23 grader fredag formiddag)

Sammen med Kajas kjæreste Sebastian Rothe koste de seg med yoga-øvelser og is på plenen i Nupen-anlegget.

Uleberg, Odd Inge

Uleberg, Odd Inge

Litt lenger borte fant vi Elise Bruvik og kjæresten Perparim Hasani. De nøt både hverandre og sola. Da vi greide å oppnå kontakt, var de enige om at det er på tide å rope ut et stort EENDEELIIG!! for sommeren.

Uleberg, Odd Inge

Årets mest galante russ kan allerede kåres! Da noen russejenter mistet pizzaen i sjøen, var Sander Jakobsen ikke sen om å organisere redningsaksjon. Med hodet nesten nede i vannet, reddet han pizzaen - bare for å oppdage at det var en tom pizzaeske han hadde kjempet for.

– Jeg tok i alle fall ansvar, lo han etterpå.

Det myldret av røde og blå, noen solbrune og en haug med nokså vintergrå. Ikke få nøt årets første sommerpils.

Uleberg, Odd Inge

– Det gjør i alle fall vi. Er så lei av vinter. Nå gleder vi oss til et topp halvår, sa kjærestene Victoria Idsøe og Armin Valjevcic som koste seg med øl og pizza sammen med Ingrid Hallgren og Anna Jakobsen på Fiskebrygga.

Uleberg, Odd Inge

På stranda i Gravane tok Alma Detmer Mathiessen (5) sine første vasse-skritt sammen med pappa Ole Marius Mathiessen. Han snakket om kaldt, hun snakket om gøy.

Uleberg, Odd Inge

– Endelig! Helst litt på overtid. Jeg har vært så lei av vinteren, sa J. C Olsen, som satt på Sjøhuset og nøt hvitvin sammen med kollegene og vennene Knut Nesland Ose og Christian Beinert fra Folkeuniversitetet.

Vi slutter som de gjorde på skolen før i tiden: Alle var enige om at det var en fin ettermiddag.

Lørdag er det meldt litt kaldere igjen og enda litt kaldere søndag. Utpå ettermiddagen søndag kommer regnet. . .