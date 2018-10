Psykologspesialist om den drapstiltalte 16-åringen: - Fortsatt risiko for vold

Under tredje dag av ankesaken mot den 16 år gamle jenta som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter knivstikkingen på Sørlandssenteret i juli 2017, fikk retten høre en psykologspesialist fra Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel at jenta fortsatt kan være farlig.