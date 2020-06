Berømt garasje renovert for 16 millioner

Her er nedkjøringen til garasjeanlegget i Solbygg. Fra venstre står beboer Inger Johanne Mæsel, arkitekt og styremedlem Bruce Bergendoff, beboer Knut Mæsel, vaktmester Kjell Hildebrandt, styreleder Kjell Arnvard og styremedlem Jan Petter Hannaas. Foto: Vegard Damsgaard

Godt voksne kristiansandere husker Caltex-garasjen på Lund. Den ble gravd ut for hånd og anlagt under boligkomplekset Solbygg like etter krigen. Nå er renoveringen ferdig.

