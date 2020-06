I et lukket møte i nærings- og eierskapsutvalget tirsdag ble det diskutert en mulig løsning for den store skoleutbyggingen i Søgne. Her fortsetter samtalene etter at møtet ble åpnet. Fra venstre: ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), kommunedirektør Camilla Dunsæd, byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, Høyres gruppeleder Renate Hægeland og KrFs gruppeleder Jørgen Kristiansen. Foto: Kjetil Reite