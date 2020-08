Kvinne i Kristiansand koronasmittet: – Mange er satt i karantene

En kvinne i 30-årene fra Kristiansand har testet positivt for covid-19. Foto: Kjartan Bjelland

Natt til onsdag meldte Folkehelseinstituttet om at to kristiansandere har testet positivt for covid-19. Kommuneoverlegen tror kvinnen har tatt med seg smitten fra Oslo.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn