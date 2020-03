173 barn i Kristiansand får gå på skolen og i barnehagen mandag

Det er ikke nok å være nøkkelpersonell for å få omsorgsplass til barna. Kun enslige forsørgere eller familier der begge foreldrene er nøkkelpersonell kan sende barna på skole eller barnehage.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.), kommunedirektør Camilla Dunsæd (t.v.) og oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad (bak). Foto: Kjetil Reite

KRISTIANSAND: Mandag morgen hadde så langt 173 barn av nøkkelpersonell fått innvilget såkalt omsorgsplass til barna i skole eller barnehage. Skoler og barnehager har i utgangspunktet vært stengt siden fredag.

Fristen for skoler og barnehager til å melde inn hvor mange barn som skal få omsorgsplass, var klokka 08.00 mandag morgen.

Klare retningslinjer

– Vi er i dialog hele veien om hvem som skal få tilbud. Men det er kommet nokså klare retningslinjer fra Helsedirektoratet om hvem som skal få omsorgstilbud, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad i Kristiansand kommune.

– Vi har sagt at vi prioriterer helsepersonell. Men det er ikke nok at én av foreldrene har en stilling i en samfunnskritisk funksjon. Enten må man være alene om omsorgen for barna, og i tillegg ikke ha andre muligheter for barnepass. Eller så må begge foreldre være i samfunnskritiske funksjoner, og uten andre muligheter for pass, sier Robstad.

Hun anbefaler at foreldre som trenger plass til barna har dokumentasjon fra overordnet leder, hvis det kan være tvil.

Fakta Dette er nøkkelpersonell Foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen følgende kritiske samfunnsfunksjoner: Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

Det er rektorer og styrere av barnehager som har ansvaret for å velge ut hvilke barn som får plass. For å kunne tilpasse bemanningen til antall barn, ble det satt frist til mandag morgen klokka 08.00 for å melde inn hvor mange barn som skal få komme på skolen eller i barnehage.

Mandag morgen hadde samtlige 49 skoler svart, og rapporterer at 85 barn har fått omsorgsplass.

Kun 43 av de 70 private barnehagene hadde svart innen fristen, og der er det gitt omsorgsplass til 43 barn. 31 av de 33 kommunale barnehagene har svart og gitt plass til 45 barn.

Det betyr at det så langt er gitt plass til 173 barn i de 123 institusjoner.

– Det er jo en del som får nei, men hvem disse er har vi foreløpig ikke oversikt over, sier Robstad.

– Med rundt 13000 barn i kommunen tar det litt tid å samle denne informasjonen, men vi jobber med saken.

Hun forteller at både en del foresatte fremdeles er usikre på kriteriene for å få lov til å sende barnet på skole eller i barnehage.

– Det er en del som spør om plass som åpenbart ikke faller inn under kriteriene og derfor får avslag. Det ligger ingen dramatikk i disse avslagene, og vi må bare forklare systemet, sier Robstad.

– Ser du at noen skoler eller barnehager praktiserer dette strengere enn andre?

– Det kan nok være litt ulikt hvordan det praktiseres, innrømmer Robstad.

– Derfor vi er veldig nøye med å sende ut oppdatert informasjon ut til lederne. Vi har bedt de lederne som er i tvil om hvilke barn som får komme på skole eller barnehage om å ta kontakt med oss, slik at dette blir så riktig som mulig.

Har klageadgang

Robstad vet så langt ikke hvor mange som har fått nei, hvorfor det er gitt avslag, eller hvilke sektorer foreldrene jobber i. Ledelsen ved alle skoler og barnehager er tilgjengelig og skal gi svar. Foreldre som har fått avslag på plass til sine barn, kan klage til skolen eller barnehagen.

– Hvis de står fast på vedtaket, vil de legge klagesaken fram for oppvekstledelsen i kommunen som tar den endelige avgjørelsen, sier Robstad.

– Vi jobbet mye med dette og bruker mye tid på å avklare med lederne hvordan dette skal gjøres, fortsetter hun.

Hun sier det nok vil være en del som får nei, at lederne på skoler og i barnehager er bedt om det.

– Det er en balansegang, dette. Vi skal ivareta omsorgsplikten for barna. Samtidig skal vi hindre smitte. Og da skal det ikke være mange som er samlet på en plass, sier hun.

Det er cirka 3500 ansatte i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Ingen ansatte er permittert.