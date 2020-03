To nye koronatilfeller i Kristiansand – 129 sørlendinger påvist smittet

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr forteller at to nye personer i Kristiansand har fått påvist koronasmitte lørdag. Det etter at Sørlandets sykehus' analyser frem til lørdag kveld er klare.

To nye positive koronaprøver ble resultatet etter lørdagens analyser ved Sørlandet sykehus. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: Det siste døgnet har Fædrelandsvennen fått bekreftet fire nye tilfeller. To av dem er bosatt i Kristiansand, samt én hver i Hægebostad og Kvinesdal.

Sent lørdag kveld bekreftet dessuten rådmann Kyrre Jordbakke i Lindesnes kommune at det er bekreftet to nye tilfeller av koronasmitte hos dem.

Dermed har til sammen 129 personer nå fått påvist koronasmitte på Sørlandet.

72 personer fra Kristiansand har dermed fått påvist viruset, ifølge Fædrelandsvennens oversikt, men de siste dagene har smittetallene vært små.

– Tallet på antall smittede har vært stabilt mellom 0 og 2 de siste dagene, og i de tilfellene er også smitteveien avklart. Men vi vet ikke hvor mye virus som spres der ute, sier Dagfinn Haarr.

– Vet du om noen av de 72 smittede nå er friskmeldte?

– Dessverre har jeg ingen oversikt over hvor mange som er ute av isolasjon, sier Haarr.

Kommuneoverlegen hadde ikke kjennskap til hvor mange tester som ble analysert lørdag.