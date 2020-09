Stenger Sørlands­banen i helga

Bane NOR skal skifte ut skinner på strekningen mellom Kristiansand og Drammen i helga. Strekningen blir helt stengt for tog.

I helga blir det ikke mulig å ta tog til Oslo. Foto: Arkivfoto/Tormod Flem Vegge

AGDER: Fra fredag 11. september klokka 07.00 til søndag 13. september klokka 11.00 blir Sørlandsbanen stengt mellom Kristiansand og Kongsberg.

Bane NOR skal ha det de kaller arbeidshelg på strekningen mellom Kristiansand og Drammen.

Dette skal gjøres i Agder:

Neslandsvatn : Bruvedlikehold

Gjerstad : Skinnebytte

Kristiansand–Grovane : Nye kontaktledningsmaster, signalarbeid

Skogrydding langs banen på flere strekninger

Rutinekontroller av spor, kontaktledning og signalanlegg

Togselskapene vil sørge for alternativ reise for de som har billett på strekningen i helga. Rundt 220 fagfolk er involvert i helgens arbeid.

– Slike arbeidsperioder er helt nødvendige for å tilby en sikker og stabil jernbane, og for å bygge det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Vi håper på forståelse fra kundene som gjerne ville reist med toget denne helga, og beklager overfor naboene våre som blir berørt av støyende arbeid, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane NOR i en pressemelding.

Både persontog og godstog blir berørt av stengningen. I pressemeldingen heter det at Go-Ahead tilbyr alternativ transport i begrenset omfang på Sørlandsbanen og Arendalsbanen, og reisende blir bedt om å sjekke hjemmesidene til togselskapet de skal reise med.

Togtrafikken går som normalt fra søndag kl. 11.00.

