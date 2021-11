NORGE: Tvedestrandsposten omtalte dødsfallet først og skriver at de har fått dødsfallet bekreftet av familiemedlemmer.

VG skriver at Carina Dahl har delt et bilde av de to på sin Instagramprofil med følgende tekst:

«Dette er bare så trist. Pappa vekket meg hjemme i Trondheim i dag med nyheter som har gjort dagen her tung. Onkel Hank, minnene lever videre! Fra du holdt sikkert 4 taler i bursdagen min fordi du alltid hadde så mye på hjertet, til du skremte bort innpåslitne gutter fra meg & lillesøster med at det var «du som var onkel hank»! Til herlige middager sammen med felles mat-glede & ikke minst da vi konkurrere i MasterChef og MGP! Jeg entrer scenen i kveld med deg i mitt hjerte. Til vi ses igjen.»

På facebooksiden «Hank von Hell» bekreftes også dødsfallet.

Skulle vært på turné

De siste årene har Husby gitt ut ny rockemusikk under artistnavnet Hank von Hell. Det siste albumet «Dead» kom ut i 2020. Fra januar neste år skulle Husby, ifølge sin kalender, legge ut på en omfattende turné over hele Europa med den nye musikken.

På Facebook skrev venner og artister kondolanser og sørget over tapet av artisten.

Husby var særlig kjent som tidligere medlem i det norske hardrock- og punk-bandet Turboneger under artistnavnene Hank von Helvete og Hank von Hell, men han har også brukt navnene «Hertugen», «Herr Tugen» og «Hertis».

Hans-Erik Dyvik Husby ble født på Gravdal i Vestvågøy kommune, men bodde i Å i Lofoten med familien til han var tre. Seinere flyttet de til Fauske, Rognan og Tvedestrand.

Ny karriere

Etter at han gikk ut av Turboneger i 2009 begynte derimot en annen og svært variert karriere. Han spilte filmrollen som Cornelis Vreeswijk, sto på scenen som Jesus i «Jesus Christ Superstar», deltok i Stjernekamp og Melodi Grand Prix, og var dommer i Idol.

I 2014 oversatte han et knippe sanger av Johnny Cash til norsk og turnerte landet rundt med dette materialet. I 2019 sto han på scenen i Göteborg da Mozarts opera «Tryllefløyten» ble satt opp.

Senest i fjor ble det kjent at Husby sto på rollelisten i den svenske Netflix-serien «Clark» om det såkalte stockholmssyndromet. Serien har ennå ikke hatt premiere.

Rusmisbruk

I 2012 ga forfatter Håvard Rem ut en biografi om Husby hvor han beskrev oppveksten, rockekarrieren, rusmisbruket – og avrusningen i boka «Hank». Artisten vokste opp i Å i Moskenes ytterst i Lofoten, men forteller i biografien at han sammen med faren og broren flyttet etter at moren døde da han var seks år.

Hans-Erik Dyvik Husby var åpen om sin tid som rusmisbruker, at det til slutt førte til at han måtte gi seg i Turboneger hvis han skulle greie å slutte.

– Rock 'n' roll skaper ikke rusmisbrukere, men rusmisbrukere tiltrekkes av rock 'n' roll, sa Husby i et intervju med Fædrelandsvennen i forbindelse med bokutgivelsen.

Han fortalte også at han hadde søkt til scientologikirken for å komme seg ut av misbruket.