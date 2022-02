Like over midnatt natt til 15. januar fikk politiet melding om kollisjonen mellom en elsparkesykkel og en bil på Storhaug. Ulykken skjedde i Havneringen, i bakken ned fra avkjørselen til Bybrua, i retning sentrum, like ved skateparken.

Elsparkesyklisten, 34 år gamle Thore Alexander Omland Pettersen, ble kjørt til SUS med alvorlige skader etter sammenstøtet. Senere samme dag kom meldingen om at han var død.

Politiet har en klar formening om hva som var årsaken til ulykken. Etterforskningen av saken har avdekket at elsparkesyklisten har kjørt i feil kjøreretning, og at føreren av ulykkesbilen, en mann i 20-årene, trolig ikke hadde tid til å reagere før kollisjonen.

Ikke påvirket

Etter å ha gjennomført et oppfølgingsavhør av et sentralt vitne i saken, føreren av bilen som kjørte foran ulykkesbilen, og etter å ha undersøkt mobiltelefonen til føreren i ulykkesbilen, ble mistanken mot bilisten svekket.

Politiadvokat Emilie Netteland. Foto: Kristian Jacobsen

Både den avdøde elsparkesyklisten og bilføreren ble siktet for brudd på veitrafikkloven.

Nå har politiet fått analyseresultatene av prøver tatt av bilisten. Disse viser at han ikke var påvirket av alkohol eller andre rusmidler under kjøringen.

– Vi har foreløpig ikke fått svar på prøvene som ble tatt av elsparkesyklisten, sier politiadvokat Emilie Netteland, som er påtaleansvarlig jurist på saken.

Venter på rapporter

Etter oppfølgingsavhøret av det sentrale vitnet er det ikke gjennomført flere avhør i saken. Netteland sier til Aftenbladet at politiet nå hovedsakelig venter på rapporter fra eksterne samarbeidspartnere.

– Vi venter fremdeles på den endelige obduksjonsrapporten og på rapporten fra Statens vegvesen sin ulykkesgruppe, sier politiadvokaten.

Hun håper at ulykkesgruppens rapport kan kaste lys over hendelsesforløpet.

LES OGSÅ: Første døds­ulykke med leid el­sparke­sykkel i Norge

– Ulykkesgruppen foretar undersøkelser blant annet av de involverte kjøretøyene. I dette tilfellet blir det bilen og elsparkesykkelen. De ser på deres tekniske stand og på bruk eller mangel på bruk av trafikksikkerhetstiltak, sier Netteland.

Kan trekke ut

Undersøkelse avkrefter at det var aktivitet på bilistens mobiltelefon forut for sammenstøtet. Selv om det nå ikke er noe som skulle tilsi at bilføreren har skyld i ulykken har han fremdeles status som siktet i saken.

Det ble lagt ned blomster og lys ved ulykkesstedet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Netteland forklarer at en siktetstatus i en straffesak blir stående til saken er påtaleavgjort – altså når tiltale blir tatt ut eller saken blir henlagt.

I denne saken kan en påtaleavgjørelse la vente på seg. Politiadvokat Netteland har fått signaler om at ulykkesgruppen først i månedsskiftet februar/mars får startet arbeidet med rapporten.