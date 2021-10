Avslutter leteaksjonen for kvelden: – Vi famler litt i blinde

KRISTIANSAND: – Nå har vi avsluttet den aktive letingen ute i terrenget, sier Lars Hyberg, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Nærmere klokka 20 opplyste Agder politidistrikt at leteaksjonen etter Raymond Johanssen avsluttes for kvelden uten resultat.

Torsdag kveld ble det iverksatt søk etter 40-åringen, som er savnet er fra Volleberg, som ligger mellom Brennåsen i Songdalen og Søgne.

Søket ble trappet noe ned natt til fredag, men fredag morgen ble letingen intensivert.

Sist sett forrige uke

Johanssen ble sist observert tirsdag 12. oktober. Hunden hans dukket opp ved boligen hans, mellom klokka 11 og 13 torsdag, og det er årsaken til at det ble iverksatt en leteaksjon, ifølge politiet.

Blant andre politiet, brannvesenet, Røde Kors og Norske redningshunder har vært involvert i leteaksjonen. Hovedredningssentralen har bistått i saken, blant annet i forbindelse med koordinering av mannskaper.

Det er også benyttet drone i letingen.

Fortsetter arbeidet

Selv om terrengsøk og leting i aktuelle områder avsluttes for kvelden, vil etterforsking og etterretning fortsette.

– Bakgrunnen for at vi avslutter søket, er at mannskapene har søkt igjennom de områdene som har vært aktuelle å lete i, med tanke på hva som er kommet fram gjennom etterforsking og etterretning, sier Hyberg.

– Vi vil arbeider videre med etterforsking og etterretning, for å se om det kan generere nye arbeidsoppgaver i terrenget, forklarer han.

Elektroniske spor er noe av det politiet nå undersøker.

– Vi leteaksjonen fortsette lørdag, Hyberg?

– Vi setter nå det aktive søket i ro. Det er foreløpig ikke avklart om vi skal gjøre videre søk, sier operasjonslederen.

– Vi famler litt blinde, siden det er lenge siden den siste observasjonen, påpeker han.