Se flere bilder fra innsiden av cruiseferja nederst i saken!

KRISTIANSAND/NEDERLAND: – Skipet er bygget i Finland og ble sjøsatt i 2003. Men selv om skipet er 18 år, er alt det tekniske nytt og oppgradert, forteller Bart Cunnen, administrerende direktør for Holland Norway Lines, til Fædrelandsvennen.

Mandag ble det klar at Holland Norway Lines starter opp ei ferjerute mellom Kristiansand og Eemshaven i Nederland.

Her er cruiseferja Romantika, som i april neste år starter seilinger fra Kristiansand til Eemshaven i Nederland. Foto: Holland Norway Lines

Det er skipet Romantika, som blir karakterisert som ei cruiseferje, som skal trafikkere mellom landene, med tre ukentlige avganger fra Kristiansand.

Fem restauranter

Deler av butikkområdet. Foto: Holland Norway Lines

Skipet er rundt 190 meter langt og 30 meter bredt. Motorene har over 30.000 hestekrefter. Ifølge Cunnen er båten bygget for å kunne bryte seg gjennom is.

Ferja, som har 700 lugarer, skal kunne frakte 1500 passasjerer og 350 biler på hver avgang fra Kristiansand.

Ifølge rederiet er det imidlertid plass til 2500 passasjerer. Antallet er imidlertid nedjustert til 1500 for å sikre en «behagelig overfart».

Bilde fra en av lugarene. Foto: Holland Norway Lines

Det er blant annet fem restauranter, fem barer, teatersal, butikker, spa, badstuer og en konferanseavdeling om bord.

– Alle restaurantene ble fornyet for tre år siden. Det er to bufférestauranter, to à la carte-restauranter og en «snack»-restaurant om bord. Vi tilbyr mat i alle prisklasser, fra burgere til det mer eksklusive, forteller Cunnen.

– Det er et teater på skipet. Det skal også være en casino-avdeling om bord. Hva denne skal fylles med, er noe vi skal kartlegge med en markedsundersøkelse, sier han.

Spa

Boblebad er det også mulig å benytte. Foto: Holland Norway Lines

Det er også et spa, boblebad og mulighet for skjønnhetspleie om bord.

– Vi har et stort butikkområde, med parfymeri og butikker for drikkevarer, klær, søtsaker og leketøy, sier Cunnen.

Seilingene med Romantika starter opp i april neste år. Det vil ta 18 timer fra Kristiansand til Eemshaven.

Det planlegges underholdning skreddersydd for nordmenn. Foto: Holland Norway Lines

Et av lekeområdene på Romantika. Foto: Holland Norway Lines

Det er mulighet til å få skjønnhetspleie på skipet. Foto: Holland Norway Lines

Det er fem restauranter og fem barer på Romantika. Foto: Holland Norway Lines

Fem restauranter på samme båt gir valgmuligheter. Foto: Holland Norway Lines

Det er plass til 700 passasjerer på Romantika. Foto: Holland Norway Lines

På ferja er det fem barer. Foto: Holland Norway Lines

Det er mange muligheter med tanke på bespisning. Foto: Holland Norway Lines

Bilde fra et av spisestedene. Foto: Holland Norway Lines