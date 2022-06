Dette er de viktigste endringene:

Det skal fortsatt være momsfritak på elbiler.

Utvikling: Utviklingsbudsjettet økes med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn. Mesteparten av regjeringens kutt reverseres.

Natur: Støtten til skogvern økes med 50 millioner kroner, restaurering av myr økes med 20 millioner kroner, og man sørger for oppstart av utbygging av to laksetrapper i Beiarelva og Vefsna som vil styrke den rødlistede villaksen.

Sosialhjelp: Sosialstønad prisjusteres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent.

Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i iskanten siden tre oljeblokker i iskanten ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.

Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 frem til første halvår 2022.

Motorvei: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter.

Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.

Ocean Space Centre: prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.

Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.

Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, fremfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.

AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.

Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

De siste ukene har regjeringen sittet i forhandlinger med SV om revidert nasjonalbudsjett. Mandag kveld kom partene til enighet.

Partene har kommet til enighet uten å øke oljepengebruken.

Den 12. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. 23. mai begynte forhandlingene med SV.

SV har blant annet krevd at regjeringens forslag til revidert budsjett må bli bedre på klima og fordeling. Blant postene det har vært debatt om er bistandsbudsjettet, der regjeringen foreslo å ta 4 milliarder fra internasjonal bistand til å motta ukrainske flyktninger i Norge.

Det reviderte nasjonalbudsjettet skal behandles av Stortinget på fredag. Det er siste dagen før Stortinget tar sommerferie.

Kari Elisabeth Kasi (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) holder pressekonferanse om revidert nasonalbudsjett tirsdag morgen. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

Leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen, legger vekt på de økte prisene på mat, drivstoff og strøm. Men ønsker heller ikke å presse renten oppover med mer pengebruk slik at boliglån blir dyrere enn allerede varslet.

– Vi må prioritere hardere for å holde orden i økonomien. Derfor er det så viktig at vi er tre partier som står sammen om å redusere forskjellene, trygge arbeidsplasser og sørge for en ansvarlig økonomisk styring av landet, sier Eigil Knutsen.

SVs forhandler Kari Elisabeth Kaski er fornøyd med det partiet har forhandlet frem i revidert nasjonalbudsjett og trekker særlig frem fordeling og miljø.

– Vi får kuttet klimautslipp, vernet naturen, Norge blir mer rettferdig og vi får styrket utviklingsbudsjettet, sier Kaski.

Regjeringen har vært avhengig av SV for å få flertall for budsjettet, og Kaski er fornøyd med klimapunktene i budsjettet.

– På klima får vi konkrete tiltak som får ned utslippene, og SV sørger for økt støtte til kollektivtrafikken og begynner arbeidet med å kutte dyre motorveiprosjekter. Og vi setter stopper for mer oljeboring i Iskanten, sier hun.

Reverserer bistandskutt

SV peker på at de gjerne skulle ha reversert bistandskuttet i sin helhet, men fikk gjennomslag for at utviklingsbudsjettet økes med 2,5 milliarder kroner med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.

– Vi reverserer en stor del av bistandskuttet så Norge stiller opp i krisetid. Helheten er god nok for oss, sier Kaski.

Oljepengebruken holdes også nede. Et av regjeringens grep for å flytte på midler i revidert nasjonalbudsjett er å kutte i kultursektorens kompensasjonsordning med 950 millioner kroner.

Ubrukte midler fra kompensasjonsordningen for tapte billettinntekter kuttes med 784 millioner kroner. I tillegg kuttes tilskudd til Avinor med 250 millioner kroner.

Kuttet i tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller er på 386 millioner kroner.

– I den økonomiske situasjonen Norge står i, har det vært viktig for Senterpartiet å lande en avtale uten å øke skatter og avgifter for folk og næringsliv i Norge, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Sp.