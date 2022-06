En feilmerking av allergener på bakeriet Bake Me Up i Markens gate førte til at en gutt fikk en alvorlig allergisk reaksjon og måtte på sykehus. Produktene blir nå tilbakekalt.

KRISTIANSAND: Bakeriet, som sendte ut pressemelding lørdag kveld, ble gjort oppmerksomme på feilen da guttens mor kom innom butikken og informerte om hendelsen.

Fædrelandsvennen snakket med kjedeansvarlig Sunniva Dring på telefon lørdag kveld.

– Denne feilen har skjedd internt hos oss og er rett og slett en menneskelig glipp. Merkingen av allergener leses gjennom av to personer, og dette har aldri skjedd før, sier Dring.

Det er de to produktene Muffins Lemon og Muffins Mocca som har vært feilmerket. Produktene inneholder egg, men dette har ikke vært markert som allergen på etiketten.

Strammer inn rutiner

– Hva gjør dere videre nå?

– Vi strammer inn rutiner, og sørger for at de blir bedre. I tillegg har vi gått gjennom merkingene av alle etikettene på Bake Me Up. La meg understreke at vi er veldig lei oss og at vi beklager ovenfor gutten og hans familie. Vi tar dette på alvor.

Guttens mor informerte også bakeriet lørdag om at det har gått bra med ham, ifølge Dring.

Agderposten omtalte saken først.

Mattilsynet varslet

Dring forteller videre at Bake Me Up har informert om avviket i deres sosiale medier-kanaler og oppfordret kunder som er allergiske mot egg til å kaste produktet og kontakte Bake Me Up for refundering.

– Samtidig har vi informert Mattilsynet og produktene er nå fjernet fra hyllene inntil videre.