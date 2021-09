Helseministeren ble kraftig provosert av Aavitsland etter hytteforbud-uttalelser

AGDER: Det er Dagbladet som melder dette tirsdag kveld.

De fleste husker nok påska 2020 – året det var forbudt å dra på hytta.

19. mars i fjor innførte regjeringa hytteforbud i hele landet på grunn av pandemien, og gjorde det ulovlig for nordmenn å overnatte på fritidseiendom utenfor sin egen kommune.

Tiltaket ble kraftig kritisert i den norske befolkningen. Men regjeringen sto på sitt, og forbudet varte gjennom hele påska.

Da FHI-overlege og kristiansander Preben Aavitsland like før påske stilte opp i Dagens Næringsliv og sa at regjeringen kunne lempet på hytteforbudet uten at smittetallene ville økt nevneverdig, ble presset på regjeringen enda større.

– Krevende balansegang

I sin nye bok «Året som aldri tok slutt», som er skrevet av NRK-journalist Lilla Sølhusvik, avslører FHI-direktør Camilla Stoltenberg at helseministeren ble kraftig provosert av dette intervjuet.

«Helseminister Bent Høie irriterte seg altså voldsomt over utspillet til Preben Aavitsland. Han mente FHI ikke trengte å uttale seg i det hele tatt, fordi hytteforbudet handlet om kommunenes manglende beredskap, ikke spesielt om smittevern», heter det i boka, ifølge Dagbladet.

Til avisen sier Høie følgende om hvorfor han ble så provosert:

– Gjennom koronapandemien har vi hele tiden hatt en holdning om at vi på den ene siden skal være åpne om uenigheter og dilemmaer, men på den annen side må vi ha en tydelig og forståelig kommunikasjon til befolkningen. Det er ofte en krevende balansegang.

Videre sier han:

– Jeg mente at utspillet fra Aavitsland om hytteforbundet ikke ivaretok den balansen. Det var helt legitimt at FHI uttalte at hytteforbudet ikke hadde stor smittevernmessig betydning, men de burde lagt til hovedbegrunnelsen. Det var at forbudet likevel var nødvendig for at kommunene som har mange hytter skal kunne håndtere en helsekrise i sin kommune, sier Høie.

Internt oppgjør i FHI

Deretter ble det et internt oppgjør i FHI, hvor Stoltenberg ringte Aavitsland og ba ham varsle henne dersom han ville gå ut mot regjeringen og helsemyndighetene.

– Hvis han skulle fortsette å være talsperson for FHI, kunne han ikke komme med denne typen soloutspill, skriver Stoltenberg i boka.

Preben Aavitsland selv har ikke lest boka, men skriver følgende i en e-post til Dagbladet:

– Jeg har hatt noen hundre intervjuer, foredrag, kronikker og andre uttalelser om pandemien, og et par av dem har vakt litt misnøye hos min sjef og hos helseministeren. Det tror jeg vi alle tre har kommet over. Jeg har fått god støtte og veiledning av Camilla underveis.

I juni i år hadde Aavitsland også en uttalelse som var oppsiktsvekkende, da han twitret til sine 13.000 følgere at «Det var den pandemien».