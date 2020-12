– Jeg håper du blir inspirert!

Det ho sa: I dag vil jeg slå et slag for bra damer i det sørlandske arbeidsliv. Det finnes mange av dem. Noen jobber i skolen, noen er sykepleiere, noen driver med it, salg, hotelldrift eller de er i frontlinjen for å utvikle nye næringer som du kanskje ikke har hørt om før. De jobber i privat sektor, og i offentlig sektor. Som engasjerte ansatte, ledere eller eksperter. Akkurat nå er jeg opptatt av å høre om hva de brenner for i sitt jobbliv. I Fædrelandsvennens podkast “Det ho sa” forteller de om oppturer og nedturer, om utfordringer og ambisjoner. Jeg håper du blir inspirert av å høre det de har å si. Det ble ihvertfall jeg. Ha en fin dag! Hilsen Birgitte

