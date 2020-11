Spreng­nings­uhell på indu­stri­område

Et tiltalls biler hos Mandal Bil ble skadet under et sprengningsuhell torsdag ettermiddag.

MANDAL: Torsdag klokka 17.19 skriver politiet at de har fått inn melding om et sprengingsuhell på et industriområde ved Jåbekk, øst for Mandal sentrum.

«Kun meldt om materielle skader på ett bygg. Vi er på stedet», opplyser politiet på Twitter.

Det er lokalene til Mandal Bil som er skadet, og uhellet har skjedd i forbindelse med at firmaet TT Anlegg har drevet med sprengningsarbeid på en nabotomt.

– Vi opparbeider en tom et stykke unna. I forbindelse med sprengning har det sprutet mer enn det skulle, sier daglig leder Tom Eikså i TT Anlegg til Fædrelandsvennen.

Han forklarer at en større stein har gått gjennom rutene til Mandal Bils lokaler og truffet en bil. Steinen skal så ha delt seg i flere deler og bitene skal igjen ha truffet flere biler.

– Jeg anslår at rundt ti biler har blitt truffet, sier Eikså.

Det skal ligge stein inne i bygningen, og ruter skal være knust, opplyser avisa.

