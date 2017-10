Når alt rakner

En kvinne isolerer seg i sitt eget hjem, omgitt av et berg ølbokser, sigarettsneiper og pizzaesker. Rotter har nesten overtatt den kommunale leiligheten til en mann med rusproblemer. 6000 personer i Norge lever i nød og elendighet, fordi de sliter med både rus og psykiske lidelser. De har et stort behov for støtte og behandling. Og hjelpeapparatet har store problemer med å klare å hjelpe dem.