– Det kan bli hele eller halve dager eller uker

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener de mest sårbare barna har hatt det ekstra tøft de siste ukene, men at de ekstreme nasjonale tiltakene har vært nødvendige. Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) er glad for at tiltakene lempes på i april.