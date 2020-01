UiA-studenter vil ikke undervises i Q42: – Misforstått tankegang, sier ministeren

UiA-studenter vil ha slutt på at universitetet leier bygg eid av trossamfunn for undervisningsformål. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener studentene bidrar til økt polarisering og et trangere meningsrom i samfunnet.