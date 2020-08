– Skal ikke ha noen kontakt med Tangen

Det er laget en rekke ordninger for å eliminere risiko for interessekonflikter rundt Tangen. Advokat Erik Keiserud (bildet) er satt til å ivareta Tangens interesser i AKO Capital. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Erik Keiserud blir en sentral person for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter rundt Tangen. Men ordningen han er en del av er neppe god nok for Stortinget.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn