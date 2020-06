Hundeeier tiltalt etter at hund fikk brannskader i peis og i dusjen

En mann fra Sørlandet er tiltalt for å ha påført en hund brannskader i peisen og i et dusjkabinett. Mandag må han møte i retten.

NTB

Mannen i slutten av 30-årene er tiltalt for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter flere hendelser i 2018.

I februar 2018 løp mannens to hunder rundt i stua mens det var tent ild i en åpen peis. Ifølge tiltalen skled en av hundene inn i peisen, og fikk dermed skader i munnen, snuten og øynene.

Mannen er dessuten tiltalt for å ikke ha sørget for at hunden fikk nødvendig veterinærbehandling etter uhellet med peisen. Først fem dager senere tok mannen hunden med til veterinær.

Ni måneder senere plasserte mannen den samme hunden i et lukket dusjkabinett med rennende vann, ifølge tiltalen.

– Vannet var så varmt at hunden ble påført annengrads forbrenning på nær en firedel av kroppen, heter det i tiltalen. Påtalemyndigheten mener mannen ikke kontrollerte temperaturen på det rennende vannet før han selv forlot rommet og lukket baderomsdøra.

Mannen oppsøkte veterinær først en uke etter denne hendelsen og er også tiltalt for å ikke å ha sørget for at hunden fikk nødvendig behandling.