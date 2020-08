Innfører strenge restrik­sjoner for besø­kende på sykehuset

Personer som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme inn på sykehuset.

Restriksjonene gjelder fra onsdag 5. august. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: Det opplyser Sørlandet sykehus i en pressemelding tirsdag.

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på Sørlandet sykehus for å besøke innlagte pasienter eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse.

Restriksjonene gjelder fra onsdag 5. august.

Gjelder også reisende til «grønne land»

Det gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel dagstur til Danmark eller grensehandel til Sverige, skriver sykehuset.

– Selv om det å reise til såkalte grønne land og områder er en akseptabel risiko ellers i samfunnet, har vi i sykehuset ekstra sårbare mennesker og kritisk personell å ta hensyn til. Derfor er det behov for disse strenge reglene, sier fungerende fagdirektør Per Kristian Hyldmo i pressemeldingen.

Unntak for kritisk syke

Unntak for ti-dagersregelen gjøres for pårørende til blant annet kritisk syke og døende pasienter, barn under 16 år og fødende.

– I disse tilfellene må besøk være avtalt med avdelingen før ankomst til sykehuset, og de besøkende må gå med munnbind under hele oppholdet ved sykehuset, sier Hyldmo videre i pressemeldingen.

