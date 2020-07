Må jekke ned planer for teaterhjørnet

Byplanleggerne hilser en utvikling i kvartal 49 velkommen, men å putte på to etasjer kan de ikke godta. I dag stikker scenetårnet opp sentralt på teatertaket. Foto: Jacob J. Buchard

Kristiansand Næringsselskap og Glastad Farsund ville bygge to etasjer oppå Teateret, men jekker seg ned et par hakk. Likevel skal det bli rom for ny dagligvarebutikk og 49 leiligheter.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn