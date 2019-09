Fortsetter søk etter savnet danske

SETESDAL: – Vi skal gjennomføre nye søk fra lufta lørdag. To fly fra Norsk aeroklubb og politihelikopteret skal i aksjon, sier Dag Hovden, politikontakt ved Bykle og Valle lensmannskontor.

13. august ble Torben Liliegaard fra Danmark meldt savnet, og både dansk og norsk politi har sendt ut etterlysning. De tror den 66 år gamle mannen befinner seg i Austheiene i Setesdal.

Søk uten funn

– Vi mener det fortsatt er gode sjanser for at mannen er i live, selv om det er noe usikkerhet knyttet til hans psykiske helse. Mannen har kunnskap, erfaring og utstyr til å klare seg ute i fjellet. Om han har tatt seg inn på noen hytter, har han også hatt tilgang til mat, sier Hovden.

66-åringen er rundt 175 høy og omtrent 80 kilo. Han har grått hår, bruker briller og beskrives som veldig introvert med «autistiske» trekk. De som kjenner ham tror ikke han vil ta kontakt med ukjente mennesker, heller ikke om han trenger hjelp.

Torsdag ettermiddag og kveld ble gjennomført helikoptersøk i Austheiene mellom Setesdal og Telemark. Flere turisthytter ble også sjekket, uten funn.

Ber om tips

Søket tas opp igjen lørdag. I tillegg til søk fra lufta, vil mannskap fra Røde Kors være plassert ved flere poster i fjellet.

– De skal blant annet gi informasjon til publikum som ferdes i fjellet. Vi ber folk om å være observante og at de må ta kontakt med politiet dersom de har noen opplysninger, sier Hovden.

Politiet

Han forteller videre at de har mottatt tips som styrker antakelsene om at mannen befinner seg i nordre del av Setesdalsheiene.

– Det er et stort område. Seinest i dag, fredag, fikk vi inn et interessant tips som gjør at vi er sikre på at vi leter på de riktige stedene. 25. august ble det gjort en observasjon av et telt som skal være av den samme typen mannen kan ha brukt, sier Hovden.

– Takknemlige

Politiet tror han kan brukt et grønt telt av typen Hilleberg.

Da 66-åringen dro fra Danmark i sommer hadde han på seg en mørkegrå turjakke, rutete skjorte og mørkegrå turbukse. Han var iført sandaler, men hadde med seg turstøvler.

Savnede hadde vandrestav og en stor, tofarget ryggsekk. Det var festet en sovepose på toppen av ryggsekken.

– Jeg har jevnlig hatt kontakt med mannens to brødre. De uttrykker stor takknemlighet over jobben som gjøres av politiet og frivillige, forteller Hovden.