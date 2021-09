Disse skal granske politiets forhold til NNPF

NORGE: Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding torsdag.

Utvalgets oppgave blir å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

– Dette gjør vi for å sikre befolkingens tillit til norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Følgende personer sitter i utvalget:

Professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskulen på Vestlandet,

Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø,

Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen,

Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo,

Advokat Vidar Strømme - fra 1.10.21 - fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Det må aldri være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og eventuelle medlemskap i private organisasjoner skal ikke skape tvil rundt dette. Derfor er jeg glad for at professor Anne-Mette Magnussen har sagt ja til å lede utvalget som skal se på om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF, sier justisministeren.

Oppdateres!