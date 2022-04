AGDER/OSLO: – Jeg følger det Erna Solberg sa på landsmøtet i dag. I Finland vedtok man å satse på kjernekraftverk i 2000, og først 22 år senere blir det startet opp. Vi har ikke kompetanse på kjernekraft og bør satse på det vi er spesialister på, vann- og vindkraft, sier Harald Furre.

Furre var en av sørlandspolitikerne som deltok på lørdagens landsmøte i Høyre. Der ble det vedtatt å se nærmere på kjernekraft som energikilde i Norge.

Kom med tordentale

«Høyre vil utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft», heter vedtaket som fikk flertall i partiet, til tross for stor motstand fra blant andre Erna Solberg og Tina Bru.

Slik skal Høyre sikre Norge energi i fremtiden Disse fremtidige energitiltakene ble vedtatt på Høyres landsmøte lørdag 2. april: Høyre vil utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft

Sette et mål om at det skal lyses ut minst 3 GW ny havvind hvert år fra 2025, og forsere arbeidet med å kartlegge nytt areal som er egnet for havvindutbygging.

Forsere utbyggingen av fase to av havvindutbyggingen på Sørlige Nordsjø II, med hybridkabler.

Vurdere elektrifisering av sokkelen fra felt til felt, og mene det er betinget av rikelig tilgang på kraft.

Satse aktivt på oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Ifølge Aftenbladet kom Solberg med en tordentale i debatten om kjernekraft.

– Jeg kan bare spørre Møre og Romsdal om de tar avfallsanlegget for radioaktivt avfall. Som statsminister har jeg forsøkt å få til et farlig avfallsanlegg i åtte år. Ingen av dere ville ha det. Særlig ikke Grenland, ikke Møre og Romsdal. Dette er mer farlig, mer radioaktivt og mer farlig enn det vi har forsøkt i åtte år uten å få til. Vi må vise litt mer, og jeg er enig i at vi kan gjøre en utredning på dette, men det er ikke noe som ikke har avfall. Vi bruker altså 25 milliarder på å rydde opp i det som vi har gjort før. Og husk: Noen må ta bosset. Dette bosset vil ingen ha. Knapt noen vil ha reaktorene heller i sitt nabolag, sa Erna Solberg på landsmøtet.

Tidligere statsminister Erna Solberg er kritisk til at partiet hun leder nå vurderer å gå for kjernekraft i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kan ikke la være

– For min del er det helt allright å forske mer på kjernekraft, men det viktigste blir nå å oppgradere eksisterende vannkraftverk og etablere vindkraft til havs, sier Furre til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) er mer åpen for å utrede kjernekraft.

– Vi har behov for mye ny energi i fremtiden og Høyre som et fremtidsrettet parti kan ikke la være å utrede og se på muligheten for kjernekraft. Vi ser at også vår landsdel vil få store utfordringer med å få nok energi i årene fremover, sier Thomassen, som understreker at han er positiv til utredning og forskning, ikke nødvendigvis kjernekraft.

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen (H). Foto: Jacob J. Buchard

– Jeg har ikke kompetanse til å mene noe om kjernekraft. Det er derfor vi trenger mer forskning før vi kan ta en avgjørelse, sier Thomassen.

– Mange krevende spørsmål

Stortingspolitiker Svein Harberg (H) mener vedtaket er spennende, men legger ikke skjul på at man først trenger svar på mange vanskelige spørsmål.

– Vi må få kunnskap for å vite om dette er en løsning for oss. Vi skal ikke bare utrede kjernekraft, men også om vi har behov for det. Med kjernekraft kommer mange krevende spørsmål, som hvor avfallet skal tømmes. Vi vet også hvor krevende det er å lukke ned de to reaktorene vi allerede har, sier Harberg.

– Vi må få kunnskap for å vite om dette er en løsning for oss, sier Svein Harberg, Høyres stortingspolitiker fra Agder. Foto: Jacob J. Buchard

– Splitter denne saken Høyre?

– Ingen splittelse

– Nei, jeg opplever at dette forslaget viser iveren for å se på nye løsninger. Noen har allerede konkludert, mens andre må vite mer om saken. Det er på ingen måte en splittelse, sier Harberg.

– Vil du ha avfallsanlegg for radioaktivt avfall på Sørlandet?

– Nei, det har jeg ikke stor nok tomt til, sier Harberg spøkefullt, før han fortsetter:

– Det er sånne ting som må avklares før vi vet om dette er et alternativ for oss, sier stortingspolitikeren.

– Stort behov

Gruppeleder Torunn Ostad i Agder Høyre mener det haster med kraftutvikling på Sørlandet.

– Det er i utgangspunktet er positivt å utrede kjernekraft, for vi står overfor et stort behov for kraft. Men det haster mer å få fortgang på havvind-satsingen. Regjeringens beslutning om å halvere satsingen på Sørlige Nordsjø II er dårlige nyheter for landsdelen. Det samme er det å droppe hybridkabelen. Det er utrolig viktig for Agder og skuffende av regjeringen. Kjernekraft vil ligge langt fram i tid, men det haster med ny kraftforsyning, sier Ostad.