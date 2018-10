Kampen om Sørlandsbanen avgjøres i dag

Klokken 12 kunngjør jernbanedirektør Kirsti Slotsvik hvem som tildeles den første trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge.

Statsselskapene NSB og svenske SJ er i tillegg til britiske Go-Ahead de tre som er aktuelle for å kjøre tog fra Oslo til Sørlandet og Stavanger. Jernbanedirektoratet bekreftet i august at de tre tilbyderne var plukket ut til separate forhandlinger om et endelig tilbud i togkonkurransen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil ti år og kan starte opp trafikken fra desember 2019.

Ifølge Aftenposten er Go-Ahead et privat selskap hjemmehørende i Newcastle i England. Det er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London.

Fristen for å komme med anbud gikk ut 1. mars Jernbanedirektoratet skulle etter planen bestemme seg allerede i juni, men den endelige avgjørelsen ble utsatt til i høst.