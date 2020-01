13 mistet livet i snøskred i fjor – høyeste antall på flere år

Det viser oppdaterte tall fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har ført statistikk fra skred siden 1972.

I 2019 omkom totalt 13 personer i skred. Antallet er mer enn fire ganger høyere enn i 2018 og langt over snittet på 5,4 døde per år siden registreringene startet for 47 år siden. Antallet var for øvrig like høyt i sesongen 2010/2011, men to av dødsfallene den gangen skjedde i forbindelse med at et hus ble tatt av skred.

Ikke siden 1986, da 22 personer, inkludert 16 soldater som mistet livet i den tragiske rasulykken i Vassdalen, har flere personer mistet livet i snøskred på tur eller bilvei i Norge enn i fjor.

Den mest omfattende ulykken skjedde 2. januar i fjor da fire skikjørere, tre finske menn og en svensk kvinne, omkom i et skred på Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms. Den siste av de fire ble først funnet i juli.

Ingen klar årsak

– Det er ingen spesielle forklaringer på hvorfor antall døde sist vinter er såpass mye større enn de seneste år. Dette varierer fra år til år. Når et helt turfølge på fire personer omkommer, gir det stort utslag i statistikken, og ved to andre skredhendelser har to personer omkommet, påpeker Kjell Hauge ved NGI til NTB.

– Det er også stor geografisk spredning, fra Agder, Møre og Romsdal, til Nordland, Troms og Svalbard. Og det er både skikjøring, scootere og anleggsarbeidere som er omkommet. Enkelte vintre er mer snøskredfarlige enn andre, sier Hauge.

Flest omkom i Troms fylke (7 personer). De andre dødsfallene fordeler seg fylkesvis slik: Nordland (2), Svalbard (2), Møre og Romsdal (1) og Vest-Agder (1).

Flest dør på tur

Blant de omkomne i fjor er åtte skikjørere, to snøscooterførere og to anleggsmaskinførere. Fire omkom i januar, én person i februar, fire i mars, to i april og to i mai.

Totalt har 256 personer mistet livet i snøskred siden registreringene startet i 1972. 81 prosent (208 personer) døde på turer, 10 prosent (26 personer) døde på bilveier og 9 prosent (22 personer) døde etter at hus ble tatt av skred.