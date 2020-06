Genmodifisert amerikansk sjokolade trekkes tilbake

Denne genmodifiserte sjokoladen selges i Kristiansand.

Dette er «Reese’s 3 Peanut Butter Cups» som inneholder genmodifisert sjokolade. Foto: Mattilsynet

Jan Oddvar Eide

NTB

KRISTIANSAND: Ifølge Mattilsynet er produktene innført fra Sverige og distribuert til et utvalg butikker i Sør-Norge.

Mattilsynet fant sjokoladen i en butikk i Kristiansand, skriver Nationen.

Importøren Godtesjuk AS trekker tilbake sjokoladen «Reese’s 3 Peanut Butter Cups», som inneholder genmodifiserte materialer som ikke er godkjent i Norge.

Importøren er pålagt å bedre sine rutiner slik at de ikke importerer ulovlige genmodifiserte produkter til Norge.

Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2020, og alle produkter merket med at de inneholder genmodifiserte ingredienser er derfor ulovlige å importere og selge.

I «Reese’s 3 Peanut Butter Cups» er ingrediensene sukker og soyalecitin laget av genmodifiserte råvarer, som er godkjent i EU, men ikke i Norge. Slike produkter importeres ofte til EU, for det europeiske markedet.

Produktene regnes imidlertid som trygge å spise, opplyser Mattilsynet, som overfor Nationen opplyser at EUs mattrygghetsorgan EFSA har godkjent de genmodifiserte ingrediensene til matproduksjon.

I fjor sommer trakk Scott Candy AS og Dropsen AS en rekke produkter av samme merke, etter at de ble solgt i 19 butikker over hele Norge. Da la Mattilsynet ned omsetningsforbud.

