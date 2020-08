Kom til landet for å drive sexhandel – anmeldt for karantenebrudd

Politiet har anmeldt to spanske kvinner som kom til landet som prostituerte for brudd på karantenebestemmelsene.

ARENDAL: Politiet i Agder har anmeldt to spanske kvinner for brudd på karantenebestemmelsene, etter at de kom til landet som prostituerte.

– I forbindelse med et annet oppdrag, så kom vi over kvinnene som nylig hadde kommet til Norge, forteller operasjonsleder Øyvind Hægeland.

Kvinnene hadde i utgangspunktet ikke noen tanker om å overholde karantenebestemmelsene, men medvirket greit i kontakt med politiet.

De blir bøtelagt med kr 20 000 hver, som er standardsatsen for brudd på karantenebestemmelser.

