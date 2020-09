Væpnet aksjon i Lindesnes

Politiet leter etter mulig bevæpnet mann.

LINDESNES: Væpnet politi rykket fredag ettermiddag ut til Vigeland i Lindesnes, etter en mann skal ha truet en annen mann. Det skriver Lindesnes Avis.

– Vi har fått opplyst at det har vært en trusselsituasjon. Det ble sagt at det var sett et våpen. Vi leter etter en navngitt mistenkt som skal bo i Lindesnes, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Trusselsituasjonen fremstår foreløpig som uklar. Så vidt politiet kjenner til har den etterlyste mannen ikke truet noen med våpen.

– Vi må ta en prat med ham og fornærmede for å få klarhet i hva dette dreier seg om, sier Eide.

Saken oppdateres.

