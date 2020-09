Har fått beskjed om at omsorgssenter kan bli nedlagt

Kristiansand kommune ser nå på hvordan de kan spare penger. Et av innspillene som har kommet er å legge ned Langenes omsorgssenter Foto: Jacob J. Buchard

De store økonomiske problemene i Kristiansand fører til at kommunen ser på alle muligheter for å spare. Et av innspillene som har kommet er å legge ned Langenes omsorgssenter og flytte plassene til Tangvall.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn