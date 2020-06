Føler seg rundlurt av Telenor

Selgeren fra Telenor skal ha lovet fiberutbyggingen på øysamfunnet «straks snøen forsvant» i vår. Det fikk alle til å skrive under på kontrakten. Men ingenting har skjedd.

Anne-Mette Helland, Eivind Eigebrekk og Ivar Gjertsen i Skogsøy vel like øst for Mandal er opprørte over at de ble lovet fiber i sommer av Telenor. Ingenting skjer og ingen informasjon får de. Foto: Jarle R. Martinsen

LINDESNES: – Vi føler oss rundlurt av Telenor. Lovnaden om fiberutbygging «straks snøen forsvant» gjorde at vi droppet videre kontakt med Altifiber, sier Anne-Mette Helland, Eivind Eigebrekk og Ivar Gjertsen i Skogsøy vel.

Øya ligger om lag ei mil øst for Mandal sentrum og forbindes med ei bro til fastlandet. Her har internettforbindelsen i mange år vært dårlig. Det er lenge siden det var kobbernett i området, så beboerne har brukt mobilt bredbånd.

– Men selv med en forsterker, er nettet dårlig og ustabilt. Vi merker dessuten raskt når hyttefolket også kobler seg på nettet, da faller hastigheten, forteller Gjertsen.

Ingen fiberplaner

Derfor tok de kontakt med Telenor for vel et år siden for å høre om det fantes konkrete planer om fiberutbygging i området. Det fikk de beskjed om at det ikke var.

– Vi tok derfor kontakt med Altifiber for å høre om de kanskje kunne gjøre noe. Beskjeden fra dem var at de ville vurdere utbygging i 2020 dersom det kun handlet om fastboende og ikke hyttefeltene, sier Helland.

Selskapet trengte en bekreftelse på at det var interesse for noe slikt, og alle de aktuelle 25 husstandene på øya og like over på fastlandet skrev under.

Telenor banket på

Deretter gikk det et par uker, så banket en selger fra Telenor på dørene til øyfolket. Ifølge vellet lovet han likevel en konkret utbygging i regi av Telenor.

– Dersom vi skrev under på kontrakten, ville utbyggingen skje «straks snøen forsvant» nå i 2020, forteller Gjertsen.

Utsagnet skal ha blitt gjentatt overfor flere, blant annet broren til Eigebrekk og som så ble spredt på øyas Facebook-side.

– Det var så konkret at alle husstandene sammen med seks hytteeiere skrev under på kontraktene i januar, forteller Eigebrekk.

Rykter om utsettelse

Våren 2020 kom. Noe snø hadde knapt vært her i vinter, men ingen fiberutbygging var å se.

– Vi hørte rykter om at utbyggingen var utsatt til neste vår, så jeg forsøkte å ringe Telenor for å høre. Der ble jeg lovet å bli kontaktet innen en til to dager. Nå har det gått to uker. Dette er virkelig for dårlig, sier en opprørt Helland.

Nå føler de seg holdt for narr.

– Hadde vi visst dette, ville vi jo holdt videre kontakt med Altifiber i håp om en løsning i år. I likhet med alle andre, betyr raskt internett mye – både privat og i jobbsammenheng, sier de tre.

Beklager dårlig info

Informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, beklager at de ikke har fått gitt husstandene på Skogsøy informasjon om hva som skjer med fibertilkoblingen.

– Årsaken til at vi ikke kom i gang med utbyggingen i vår, er at vi ønsker å samkjøre en rekke andre små utbygginger i gamle Vest-Agder, noe som inkluderer Skogsøy. Det er mer effektivt for oss framfor å ta et lite område av gangen, sier han.

– Når har de fiber da?

– Vi starter utbyggingen i desember. Det blir nok neste vår før fiberen er klar.

– De opplever seg som lurt av dere?

– Jeg kan skjønne frustrasjonen og beklager som sagt dårlig informasjon.

– Holdt på å velte prosjekt

Altifiber jobbet i flere år med å få til fiberutbygging i områdene vest for Mandal sentrum: Hogganvik, Vestre Skogsfjord, Sjølingstad, Kåfjord og Egeland.

– Etter at vi hadde vunnet anbudskonkurransen, gikk selgere fra Telenor kort tid etter fra dør til dør for å få kundene i det aktuelle området til å heller skrive kontrakt med dem i stedet. Det holdt på å velte hele prosjektet, sier Toralf Nyheim, administrerende direktør i Altifiber.

Han sier at da kommunen og fylkeskommunen ble koblet inn, ble det likevel enighet om at Telenor skulle få kundene kun på Hogganvik.

En av beboerne i Vestre Skogsfjord, Kaare Hjort, sier han reagerte sterkt på Telenors framgangsmåte.

– Min opplevelse var at de forsøkte å kuppe kunder, særlig i de tettbebygde områdene, etter at Altifiber hadde fått kontrakten. Det er uetisk, sier han.

Informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, sier at slik er sunn konkurranse.

– Det kan oppleves ubehagelig for noen, men konkurranse kommer tross alt kundene til gode, sier Line.

