Tatt i 92 km/t i 50-sone

To bilister mistet førerkortet i en trafikkontroll i Froland tirsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

AGDER: Utrykningspolitiet har tirsdag ettermiddag hatt trafikkontroll på Hynnekleiv.

To bilister fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort. I tillegg ble det gitt forenklet forelegg til seks andre sjåfører for samme forhold.

Politiet opplyser at den høyeste hastigheten ble målt til 92 km/t. Det er 50-sone på stedet der kontrollen ble avholdt.

Utrykningspolitiet har hatt flere kontroller i distriktet tirsdag.

På fylkesvei 408, på Rise i Arendal, fikk 12 bilister forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i 60-sonen. Den høyeste hastigheten ble målt til 75 km/t. I tillegg ble det gitt forelegg til en bilist for ulovlig mobilbruk.

På E 39, ved Vestbygda i Lindesnes, ble det utstedt to forenklede forelegg for fart. Den høyeste hastigheten ble målt til 74 km/t i 60-sonen.

Publisert: Publisert 21. januar 2020 18:12

Mest lest akkurat nå